Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend

Bancarelle in centro, le prelibatezze di una delle storiche sagre della Brianza - quella dell'asparago rosa di Mezzago - e una colorata e divertente giornata nel parco di Monza. E ancora il festival dedicato al cocktail dell'aperitivo per eccellenza a Milano e la festa di primavera a Bellusco. Ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana di venerdì 12, sabato 14 e domenica 15 maggio.

Mercatino in via Bergamo

In via Bergamo, in centro Monza torna il mercatino. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. Ogni mese nel borgo monzese, che per decenni tutte le seconde domeniche del mese ha ospitato le bancarelle di chi vendeva pezzi storici, ritorna ad ospitare l'appuntamento che richiama appassionati dell'antiquariato (ma anche dell'artigianato) da tutta la Lombardia. E sarà domenica 14 maggio.

Sagra dell'asparago rosa

C'è ancora tempo per fare una tappa al ristorante della Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago. L'appuntamento è in programma fino al 21 maggio. L’edizione 2023 si fregia del marchio “Sagra di Qualità” recentemente assegnato da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, volto ad identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio. La manifestazione sarà ospitata nella splendida cornice di Palazzo Archinti. Qui il programma completo.

Spritz festival

Sbarca a Milano la prima edizione dello spritz festival, tre giorni dedicati unicamente a uno dei cocktail più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo nonché il vero sinonimo di aperitivo. Questo drink, protagonista all’ora dell’aperitivo fin dalla metà dell’800 ha visto nel tempo nascere molteplici versioni rivisitate in base ai gusti e alle regioni ma si potranno degustare tutte le varianti in Piazza Città di Lombardia nel week end dal 12 al 14 maggio.

Giornata del naso rosso al parco

Domenica 14 maggio 2023, dalle 10.00 alle 18.00, il parco di Monza – vicino alla Cascina del Sole – si colorerà di un fiume di nasi rossi: torna infatti l’edizione brianzola della Giornata del Naso Rosso, l’appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Vip Brianza Doc, l’associazione di volontariato focalizzata sulla clownterapia, nata nel 2020 sul territorio di Monza e della Brianza. La giornata GNR al Parco di Monza è patrocinata dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla Reggia di Monza e prevede tante attività gratuite per i bambini e per le famiglie: tatua-bimbi, balli di gruppo, sculture con palloncini, spettacoli di magia clown, tantissime bolle di sapone, gag clown e racconti per bambini.

Trenino e bancarelle: festa di primavera

Un trenino itinerante a spasso per la città, bancarelle, saporti regionali e atmosfera di festa. Appuntamento domenica 14 maggio a Bellusco con la festa di primavera. Per le vie e le piazze del centro saranno presenti le bancarelle del mercatino degli hobbisti, libri, laboratori, musica, letture, sapori regionali, mascotte e un trenino itinerante. La manifestazione è in programma dalle 8 alle 19.30.