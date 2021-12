I Tè della Salute organizzati presso i Polidiagnostici SYNLAB CAM di Monza e Agrate Brianza sono da sempre una garanzia di successo e anche quest’anno, al fine di celebrarli con un arrivederci al 2022, è stato organizzato per giovedì 16 dicembre uno speciale Tè della Salute digitale, che ripercorrerà quelli che sono stati i temi più amati e sentiti degli ultimi incontri.



“XMAS TÈ: Il meglio dei Tè della Salute” si terrà alle ore 18:00 in presenza del Dr. Biraghi - Coordinatore Area Interspecialistica CAMLei, il Gastroenterologo e la Ginecologa, tre Specialisti che forniranno una visione di ampio respiro sulle principali tematiche che in questo periodo risultano più significative per il benessere femminile.



Come sempre, la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando l’apposito form presente nella sezione eventi del sito www.cam-monza.com. Per assistenza al processo di registrazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa eventi.monza@synlab.it.



Una volta registrati, sarà semplicissimo prendere parte all’incontro di approfondimento: basterà disporre di un pc, un tablet o uno smartphone e collegarsi al link ricevuto via e-mail.