Yarn bombing, il Bosco delle Querce si veste di Natale

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda nel periodo natalizio sarà il protagonista di uno "YARN BOMBING", letteralmente “bombardamento di filati” un tipo di arte di strada che impiega esposizioni colorate di filati o di fibra a maglia o ad uncinetto. In preparazione all'evento di dicembre, ci sarà un incontro venerdì 17 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Visite del parco per iniziare i lavori e coordinarsi. Durante l'iniziativa che è prevista per domenica 4 dicembre, chi desidera partecipare potrà presentarsi con il proprio prodotto a tema natalizio, realizzato con filati colorati e coordinarsi con i responsabili per decorare l'albero di Natale. Trovate tutti i dettagli nella locandina, per informazioni potete mandare una mail a patrizia.colombo@legambientelombardia.it