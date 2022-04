Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

“Grande affluenza alle prime gare di Nuotiamo sotto gli occhi della campionessa paralimpica Arjola Trimi” Vimercate, 21 marzo 2022 Nella giornata di domenica 20 marzo 2022 si sono svolte le prime semifinali della competizione non agonistica NuoTiamo, il circuito delle scuole nuoto organizzato in collaborazione da In Sport, Sport Active e Aerosport - con il Patrocinio dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas - che si svolgerà su 8 concentramenti territoriali coinvolgendo circa 4000 partecipanti (info e prossime date [www.insportsrl.it/nuotiamo]www.insportsrl.it/nuotiamo] NuoTiamo rientra nel pacchetto di attività, tra cui anche il Progetto Movement, del gruppo In Sport volte a sensibilizzare le persone riguardo l’importanza dello sport come strumento di prevenzione e come elemento essenziale per una vita sana. Le prime due semifinali si sono svolte nei centri sportivi di In Sport Arcore, concentramento che ha ospitato i nuotatori di anche In Sport Concorezzo e Sport Active Cormano, e di In Sport Biella. Tantissimi gli iscritti, dai 5 ai 99 anni come da motto del circuito, si sono sfidati nelle gare suddivise per età che hanno portato i vincitori delle categorie alla finalissima in programma il 22 maggio 2022 nell’impianto di In Sport Biella. Nell’evento che si è svolto ad Arcore ha fatto la sua presenza un ospite davvero d’eccezione: la nuotatrice paralimpica Arjola Trimi, pluricampionessa europea e mondiale e reduce da 2 ori e 2 argenti alla ultime Paralimpiadi a Tokyo 2020.