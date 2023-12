Allerta meteo di codice giallo anche in Brianza: le previsioni

Allerta meteo anche a monza e in Brianza. Dalla mezzanotte di domani, venerdì 22 dicembre, sarà infatti in vigore un'allerta gialla - rischio ordinario - per vento forte diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali di regione Lombardia.

"A partire dalla serata di oggi, 21 dicembre, si attende una progressiva intensificazione della ventilazione settentrionale, dapprima in quota sulle creste di confine, successivamente nelle valli alle quote di riferimento, con anche fenomeni di favonio i quali saranno più estesi tra le Retiche centrali e orientali e Adamello. In tarda serata si prevedono rinforzi in estensione verso le zone pedemontane e di alta pianura centro orientale", si legge nel bollettino meteo.

"Sulle zone montane, pedemontane e fino all’Alta Pianura orientale saranno possibili raffiche massime, da sparse a diffuse tra 40 e 60 chilometri orari. Dalle prime ore e nella mattinata di domani, 22 dicembre - proseguono gli esperti - si attende una ulteriore estesa intensificazione della ventilazione settentrionale a tutte le quote, diffusamente a carattere di foehn sia nelle valli esposte sia sulle pianure, specie quelle centrali e orientali. Le zone relativamente meno interessate dalle raffiche più intense risultano le pianure occidentali e l’Appennino, mentre le zone di Alta Pianura saranno interessate dai venti di foehn con raffiche anche superiori a 60 chilometri orari e velocità medie del vento maggiori di 40 chilometri orari, soprattutto in mattinata. Si segnalano velocità medie tra i 35 e 50 chilometri orari sulle altre zone, con picchi di raffica anche di 70 chilometri orari alle quote di riferimento. Dal pomeriggio - concludono le previsioni - leggera tendenza alla diminuzione di intensità del vento, specie sulle zone di pianura centro occidentali".

"In conseguenza dell'intensificazione prevista della ventilazione - concludono gli esperti dalla Regione - si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi".