Meteo, scatta l'allerta gialla. Ancora precipitazioni a Monza e Brianza

Dopo i forti acquazzoni che si sono abbattuti su Monza e la Brianza nelle giornate di martedì 31 ottobre e venerdì 3 novembre torna l'allerta meteo. Già in alcuni comuni della Brianza nel pomeriggio di sabato 4 novembre è tornata la pioggia. Pioggia debole che, secondo quanto riferisce 3bmeteo, nelle prossime ore dovrebbe intensificarsi, per poi lasciare spazio nella giornata di domenica soltanto alle nuvole.

La sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio vento forte. Nel corso del pomeriggio di oggi sabato 4 nvembre le prime precipitazioni ad iniziare dai settori occidentali della Lombardia, più intense e diffuse dalla sera e tendenti ad insistere fino alle prime ore di domenica 5 novembre. L'ostacolo orografico offerto dai rilievi centro- orientali favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori centro orientali.

I fenomeni saranno più probabili nella fascia oraria dalle 18 alla mezzanotte. Durante l’evento non si escludono brevi fasi convettive con associati rovesci di pioggia in spostamento dalla pianura centrale verso quella orientale e l'area delle Prealpi Bresciane. Sulle Alpi quota della neve al di sopra dei 1.200 metri circa, in rialzo a 1400-1600 m durante la notte; sulle Prealpi intorno ai 1500 metri, in risalita fino a 1700-2000 metri sempre in nottata. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare sull'Appennino sopra i 500 metri di quota, ventilazione moderata da Est in pianura.

L'allontanamento verso Est della perturbazione atlantica determinerà un rapido e generale miglioramento già dal mattino di domani 5 novembre. Nelle prime ore della notte residue precipitazioni sui settori orientali, fino al completo esaurimento al primo mattino. Si attendono cumulate complessive generalmente intorno ai 25/30 mm/24h. Dal primo mattino venti in rinforzo dai quadranti occidentali sulla pianura, in prevalenza meridionali sui rilievi.