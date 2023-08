Caldo e temporali, emessa una allerta in codice giallo anche a Monza

Caldo torrido, temperature bollenti e rischio temporali. Nella giornata di martedì 16 agosto la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta in codice giallo per rischio temporali, valida anche per il territorio di Monza e Brianza.

L'avviso di ciriticità è entrato in vigore a mezzanotte di giovedì 17 agosto: il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali rivaluterà nella mattinata i nuovi scenari previsionali per l’eventuale aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Le previsioni

"Per la giornata del17/08 previsti inneschi di rovesci o locali temporali probabili già in tarda mattinata sui rilievi settentrionali ed occidentali; nel corso del pomeriggio aumenta la probabilità di fenomeni convettivi, anche localmente forti e strutturati (con significativi rinforzi di vento e possibilità di grandine media), in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con temporali in transito da Ovest verso Sud-Est. Instabilità in aumento anche sull’Appennino e sulle pianure occidentali e centrali con possibilità di fenomeni localmente forti, mentre sui settori di pianura orientale fenomeni convettivi intensi meno probabili. Si segnala una probabilità maggiore di eventi convettivi anche forti sulle zone di pianura occidentali dal pomeriggio, ma non si escludono locali rovesci o temporali già dalla mattinata. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata".