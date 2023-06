Temporali forti, a Monza è stata emessa un'allerta in codice giallo

Nuova allerta per maltempo a Monzaz e in Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità in codice giallo - ordinaria criticità, livello due su quattro - per il rischio di temporali forti. L'allerta è valida dalle 15 di domenica 11 giugno fino al prossimo aggiornamento. Tra i territori coinvolti dall'avviso di criticità c'è anche la provincia di Monza e Brianza con l'area delle Prealpi occidentali e del Lario e del nodo idraulico di Milano.

Le previsioni

"Per il pomeriggio di oggi 11/06 si prevede un aumento della probabilità di inneschi di rovesci o temporali sui rilievi settentrionali centro-orientali con precipitazioni sparse, in lento spostamento da Nord-est verso Ovest/Sud-ovest. In serata nuovi flussi umidi orientali potranno dare luogo ad un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto sulle zone prealpine centrali e occidentali, con interessamento anche delle zone di Pianura occidentale, centrale e Appennino. Si segnalano la possibilità di locali picchi di precipitazione fino a circa 40 mm in un’ora e possibili eventi di grandine medio-piccola" spiegano le rpevisioni del centro funzionale monitoraggio rischi naturali.

"Gli eventi convettivi intensi potranno persistere anche nelle prime ore di lunedì, specie su zone occidentali. Perla giornata di domani 12/06 si prevede la permanenza di condizioni di moderata instabilità. Si prevedono, durante la mattinata, residui rovesci sparsi o locali temporali, più probabili sui rilievi, specie sulle zone prealpine e Appennino, non si esclude un occasionale interessamento anche delle zone di pianura, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio/serata sarà possibile una nuova intensificazione delle precipitazioni sui rilievi prealpini, su Appennino e sulle pianure centrali e occidentali. Si segnala la possibilità di grandine medio-piccola".