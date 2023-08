Prolungata l'allerta in codice giallo per il rischio di forti temporali a Monza e in Brianza

A partire dalle 14 di giovedì 17 agosto fino alle tre della notte di venerdì 18 è in vigore una nuova allerta in codice giallo emessa dalla protezione civile di Regionale Lombardia e valida anche per il territorio della provincia di Monza e Brianza. L'avviso di criticità - di livello due su quattro - è stato emesso per l'area del nodo idraulico di Milano e per la pianura centrale che comprende anche il territorio MB.

Le previsioni

"Per la restante parte della giornata di oggi 17/08 permarranno condizioni instabili, con inneschi sparsi dirovesci o locali temporali sui rilievi settentrionali e in modo più limitato su Appennino. Nel corso del pomeriggio e della sera aumenta la probabilità di fenomeni convettivi organizzati, con possibilità di significativi rinforzi di vento, grandine di medie dimensioni e cumulate orarie anche superiori a 30 mm/h. I fenomeni risulteranno più intensi sulle zone alpine e prealpine, con temporali tendenti a spostarsi da Ovest verso Est" scrivono dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia.

"Si prevede un aumento dell’instabilità anche sulle pianure occidentali e centrali, con possibilità di transito di occasionali rovesci o temporali, ma con bassa probabilità di eventi intensi e persistenti. Sulle pianure sud-orientali precipitazioni meno probabili, ma non è escluso qualche rovescio o temporale in estensione dall’Appennino. Fenomeni tendenti ad attenuarsi o ad esaurirsi in tarda serata specie a Ovest, mentre sulle zone orientali i fenomeni convettivi potrebbero persistere fino alle prime ore di domani. Per la giornata di domani 18/08 non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine e prealpine centro-orientali".