Caldo e temporali forti, scatta l'allerta meteo a Monza e in Brianza

Caldo e temporali forti in arrivo. A Monza e in Brianza scatta l'allerta meteo. Dalle 20 di martedì 11 luglio è infatti in vigore un'allerta meteo moderata (di codice arancione - rischio di pericolo tre su quattro -) per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia. L'avviso di criticità valido per l'area di Monza e Brianza del Lario e delle Prealpi Occidentali e in codice giallo per il nodo idraulico di Milano e la pianura centrale. L'allerta resterà in vigore fino alle 8 di mercoedì 11 luglio.

Le previsioni meteo

"Dal tardo pomeriggio di oggi, 11 luglio, si attende una moderata probabilita? di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e alpini, tendenti ad estendersi verso Est e con possibile interessamento delle zone di Alta Pianura nella notte di mercoledi? 12 luglio - si legge nel documento del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. I fenomeni potranno essere anche strutturati e di forte intensita?, caratterizzati da precipitazioni localmente intense, forti raffiche di vento (oltre 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni".

"Dalla mattinata di domani 12 luglio fenomeni in attenuazione e generale estinzione, ma dal tardo pomeriggio prevista nuova instabilita? sulle zone settentrionali, in aumento in serata con nuovi rovesci o temporali anche intensi, in particolare su zone alpine e prealpine nord-occidentali".