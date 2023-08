Allerta arancione per temporali forti a Monza e in Brianza. Ancora rischio di nubifragi. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per maltempo valido anche per la nostra provincia. L'allerta scatterà a partire dalle 6 di venerdì 4 agosto e resterà in vigore fino al prossimo aggiornamento, con un monitoraggio atteso per le prime ore della giornata.

Una nuova allerta meteo con il rischio di nuovi temporali che potrebbero abbattersi sul capoluogo brianzolo e sulla provincia che è ancora alle prese con la conta dei danni causati dal maltempo e con gli interventi di messa in sicurezza.

Le previsioni

"Per la seconda parte della giornata di oggi 03/08 si prevede un aumento dell'instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensità) in transito verso Nord-Est, in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura. Ventilazione moderata o forte sui rilievi settentrionali e su Appennino, specialmente nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali" si legge nella sintesi relativa alle previsioni meteo del centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia.

"Raffiche massime attese fino a 70 km/h sui rilevi, con i valori maggiori su Appennino. Nel corso della prima parte della giornata di domani 04/08 si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande,raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti.Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata".