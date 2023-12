Che tempo farà a Capodanno a Monza e in Brianza

No, non farà caldo come a Natale. Torna il brutto tempo su Monza e la Brianza dopo giornate di temperature sopra la media stagionale e sole. Martedì 26 dicembre, a Santo Stefano, il cielo sarà nuvoloso e uggioso a causa di correnti umide dalla Liguria che favoriscono nubi medio basse ed estese. Le temperature iniziano a calare rimanendo comunque sopra la media stagionale, con valori tra gli 8 e gli 11 gradi. Stesse condizioni meteo anche per la giornata di mercoledì 27 dicembre.

Tra giovedì e sabato sono attese precipitazioni, anche se le temperature risulteranno comunque alte. “Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio”, spiegano gli esperti di 3B Meteo.

Come si chiuderà l’anno? A Monza per il 31 dicembre i cieli torneranno a illuminarsi con una giornata di sole. Temperatura massima a 11 gradi e minima a 3 gradi. Pronti per entrare nel 2024 all’insegna del bel tempo.