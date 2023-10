Emessa una doppia allerta meteo su Monza e Brianza

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo che riguarda anche Monza e la Brianza. L'allerta che scatta dalla seconda parte della giornata di oggi, domenica 29 ottobre, riguarda il rischio idrogeologico e idraulico (alluvioni) ed è in codice giallo. Ecco il comunicato integrale.

Per la restante parte della giornata di oggi 29/10 si attendono precipitazioni deboli sparse, localmente moderate, in serata tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio. Il limite neve sara? intorno a 2200 metri circa. Si attendono venti deboli in pianura mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli o moderati.

Per la giornata di domani 30/10 si prevendono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Quota della neve prevista oltre i 2400 metri circa. Si attendono in montagna, sotto i 1500 metri, venti da deboli a moderati o forti con raffiche fino a 70 km/h

Il Centro Funzionale rivalutera? nella mattinata di domani 30/10 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Il meteo a Monza domani

A Monza domani, come spiegano gli espseri di 3Bmeteo, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 33mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3191m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.