Raffiche di vento fino a 80 km/h e freddo: a Monza sta arrivando l'inverno vero

L'inverno, quello vero, sta arrivando. Anche a Monza. "Siamo alle porte del primo vero freddo invernale, in arrivo su tutta l'Italia, Lombardia compresa. Veloci correnti dal nord-Europa irromperanno tra venerdì e sabato; gli effetti in termini di precipitazioni saranno pressochè nulli, grazie alla protezione offerta dall'arco alpino. Faranno eccezione nevicate sulle zone alpine di confine (Valchiavenna e alta Valtellina); altrove cieli sereni e tersi" spiega il meteorologo di 3bMeteo Andrea Colombo.

"L'aspetto principale sarà il brusco calo delle temperature, che avverrà a tutte le quote, dai monti alle pianure. Sensazione di freddo che sarà accentuata dal forte vento di föhn che soffierà rabbioso su tutta la Regione, con raffiche localmente anche prossime ai 60-80 km/h sulle pianure centro-occidentali (VA, CO, LC, MB, MI, BG, PV), oltre i 100 km/h in medio-alta quota".

"Al calare della ventilazione da nord, tra domenica e lunedì, la temperatura notturna scenderà rapidamente un po' ovunque, favorendo gelate diffuse su pianure e fondovalli. Di fatto, la prima ondata di freddo di stampo pienamente invernale. Nel corso della prossima settimana, al momento, non sono attese variazioni significative delle condizioni meteo: correnti sempre settentrionali in un contesto ampiamente soleggiato e limpido, ma con temperature pienamente invernali e sotto le medie del periodo". Per le giornate di giovedì e venerdì sono previste a Monza minime di 2-3 gradi e massime di 11. Sabato le temperature scenderanno e si registreranno minime da 0 gradi e massime di 8. Domenica e lunedì il termometro potrebbe scendere anche sotto lo 0 per quanto riguarda le minime.