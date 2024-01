Meteo, cambia tutto: arriva il freddo invernale (quello vero)

Qualche giorno con sole e temperature oltre la media del periodo, poi a Monza (e in Lombardia) cambierà tutto sul fronte meteo. Letteralmente. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 8 gennaio quando "il vortice che si scaverà intorno all'Italia nella giornata dell'Epifania comincerà a richiamare al suo interno correnti fredde di estrazione artica tra la fine della settimana e l'inizio di quella successiva", ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo.

"Si tratterà di correnti fredde che si invorticheranno sul bacino del Mediterraneo alimentando ulteriormente la circolazione ciclonica e prolungando le condizioni di instabilità anche sull'Italia - ha puntualizzato il meteorologo (come riferisce MilanoToday) - Diverse nostre regioni si ritroverebbero in preda all'instabilità dall'inizio della prossima settimana, in particolare quelle centro-meridionali, ma su tutta Italia le temperature subirebbero una decisa diminuzione per l'afflusso delle fredde correnti artiche. Sulle aree appenniniche infatti non sono escluse nevicate a bassa quota, con qualche fiocco non escluso anche su parte della Val Padana".

"Condizioni di instabilità e clima freddo si protrarrebbero anche nei giorni immediatamente successivi (martedì e mercoledì), per la possibile permanenza del vortice sul Mediterraneo centrale e il continuo apporto di correnti artiche verso il suo interno", ha proseguito l'esperto. A quanto risulta dalle attuali previsioni, le temperature potrebbero subire un calo sia sul fronte delle massime che sul versante delle minime; quest'ultime potrebbero andare concretamente sotto zero.