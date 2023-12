A Monza e in Brianza potrebbe cadere qualche fiocco di neve

Qualche fiocco di neve (misto ad acqua) potrebbe cadere su Monza e la Brianza nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre. Non sarà una nevicata epocale, anzi: la coltre non dovrebbe accumularsi al suolo (non dovrebbe coprire né marciapiedi né strade) e, dunque, non causerà nessun disagio alla circolazione, ma certamente creerà un po' di atmosfera natalizia. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.

Quella di oggi, se si concretizzerà, sarà una "nevicata da cuscinetto", vengono definite con questo gergo quelle che "avvengono quando l'aria più mite e umida atlantica si sovrappone ad un cuscino di aria fredda", ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo. Queste nevicate "sono tipiche della Valpadana ma non sempre facili da prevedere soprattutto quando le termiche sono molto al limite. Lunedì e martedì avremo diverse situazioni favorevoli all'arrivo della neve fino in pianura ma non ovunque - ha proseguito Migliore -. Il cuscino manterrà bene sul Piemonte, parte della Lombardia soprattutto l'alta pianura e a tratti sull'Emilia occidentale cosi come in tutte le vallate alpine e prealpine soprattutto centro occidentali. Qui sussisteranno le condizioni per la neve in piano, altrove la quota neve sarà in rialzo per le infiltrazioni più miti di correnti meridionali che faranno salire lo zero termico".

A Monza e in Brianza potrebbe cadere qualche fiocco a partire dal tardo pomeriggio, quando alle gocce di pioggia potrebbe affiancarsi qualche fiocco. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 595m. I venti saranno assenti