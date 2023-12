A Monza potrebbe nevicare molto presto: quando cadranno i primi fiocchi di neve

A Monza nei prossimi giorni potrebbero cadere i primi fiocchi di neve di questo inverno. Una spruzzata di bianco, quanto basta per imbiancare il paesaggio e rendere l'atmosfera dell'attesa di Natale ancora più magica prevedibilmente senza però creare ingenti disagi sulle strade e per i trasporti. A illustrare le previsioni per i prossimi giorni in città e in Brianza è Davide Sironi, metereologo di 3bmeteo.com.

"Quest'anno l'inizio dell'inverno meteorologico (1 dicembre) non disattende le aspettative, infatti nei prossimi giorni vivremo condizioni meteorologiche tipicamente invernali su Monza e in Lombardia. Sabato 2 ancora tempo perturbato il mattino con ulteriori piogge e rovesci ma dal pomeriggio noteremo un rapido miglioramento grazie all'ingresso di correnti più fredde e secche da nord. Domenica giornata ampiamente soleggiata ma si faranno sentire gli effetti dell'aria fredda, gelate all'alba e temperature massime non oltre 7-8°C".

Temperature minime sotto lo zero previste anche per la giornata del 4 dicembre. "Lunedì gelate ancora più intense con temperature minime fino a -3/-5°C mentre in giornata la temperatura non salirà oltre i 3-4°C a causa della copertura nuvolosa che accompagnerà l'arrivo di una debole perturbazione da ovest. Non sono attese precipitazioni particolarmente intense, tuttavia le basse temperature consentiranno deboli nevicate fino a quote pianeggianti tra la sera di lunedì e il mattino di martedì. Ancora presto per stimare i possibili accumuli al suolo, secondo gli aggiornamenti odierni potrebbero cadere tra i 2 e 5cm di neve, giusto una spruzzata per imbiancare per qualche ora il paesaggio".