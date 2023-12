Fine dell'anno anonima all'insegna di nuvole e foschie

Ultimi giorni dell'anno che vedranno condizioni di tempo piuttosto anonimo sulla Lombardia. L'anticiclone che ha protetto la regione nel periodo natalizio tenderà a indebolirsi nei prossimi giorni, favorendo l'afflusso di correnti umide dal Mar Ligure verso il catino padano.

Ne conseguiranno, così comesottolinea anche LeccoToday, condizioni di tempo piuttosto anonimo con nuvolosità frequente, foschie dense e a tratti pioviggini sulle zone di pianura lombarda mentre sulle Alpi resisteranno schiarite a tratti anche ampie. Temperature in lieve calo ma che rimarranno oltre le medie del periodo, con assenza di gelate notturne in pianura e massime comprese tra 7 e 10° C.

San Silvestro uggioso

San Silvestro potrebbe risultare uggioso su buona parte della regione per il transito di una blanda perturbazione atlantica, con nevischio oltre i 1.000-1.400 metri di altitudine, ma l'entità del peggioramento è ancora da confermare. Tempo migliore a Capodanno, grazie all'allontanamento della perturbazione verso est, con probabili schiarite su Alpi e Prealpi mentre sulle zone di pianura potrebbero persistere foschie e nebbie. Dando uno sguardo al lungo termine, i primi giorni del 2024 potrebbero vedere tempo più dinamico sul Nord Italia con il transito di una o più perturbazioni atlantiche che riporteranno nevicate sulle Alpi a partire dagli 800-1.000 metri e piogge in pianura.

