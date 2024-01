Aria fredda e fiocchi di neve: le previsioni del tempo

Cieli nuvolosi, aria fredda e qualche possibile "spolverata" di neve sui colli della Brianza. Che tempo farà a Monza e in Brianza nei prossimi giorni? A illustrarci le previsioni è stato Davide Sironi, metereologo di 3BMeteo.it.

"Tra martedì e mercoledì correnti più fredde dai Balcani raggiungeranno le regioni di Nordovest e la Lombardia rinnovando diffusa nuvolosità e un calo delle temperature. A ridosso dei rilievi sono previste anche delle deboli precipitazioni che entro la notte di mercoledì assumeranno carattere nevoso fino a 300-400m di altitudine" spiega Sironi. "Su Monza e provincia ci attendono ancora due giorni (martedì e mercoledì) all'insegna della nuvolosità compatta ma precipitazioni poco significative, è attesa della pioviggine o qualche debole pioggerella solo tra la sera di martedì e la notte di mercoledì".

Qualche possibile fiocco di neve

"A causa dell'aria fredda, il limite delle nevicate scenderà fino a quote prossime la pianura, infatti nella notte di mercoledì saranno possibili delle spolverate di neve (stimiamo accumuli inferiori al centimetro) sui colli brianzoli oltre 350-400m di altitudine. Il clima si farà più freddo nei prossimi giorni, lo avvertiremo soprattutto per il fatto che veniamo da un lungo periodo di temperature oltre la norma, ma comunque senza eccessi. Le temperature massime si assesteranno intorno 4-6°C, valori in linea con le medie del periodo più freddo dell'anno. Da giovedì, il rinforzo dell'alta pressione favorirà ampie schiarite con ritorno a condizioni più soleggiate; grazie al cielo sereno e più limpido osserveremo un netto calo delle temperature minime con gelate diffuse su tutto il territorio e valori localmente intorno ai -4/-6°C fuori città. Almeno fino a domenica persisteranno condizioni di tempo buono con clima tipicamente invernale".