Temporali forti, scatta l'allerta meteo in codice giallo a Monza

Nuova allerta per maltempo. La protezione civile dei Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità in codice giallo per rischio temporali, valido anche sul territorio di Monza e Brianza. L'allerta è valida dalle 16 di lunedì 3 luglio alle 6 del mattino di martedì 4 luglio.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi, 3 luglio, saranno possibili temporali su tutta la regione, con probabilità in aumento nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. I settori prealpini e di pianura sono quelle dove appaiono più probabili fenomeni di forte intensità. I fenomeni potranno prolungarsi per qualche ora dopo la mezzanotte tendendo poi ad esaurirsi temporaneamente entro la mattinata di domani martedì 4 luglio. Attesa ventilazione prevalentemente debole a livello areale ma con rinforzi locali e forti raffiche in prossimità dei temporali".

"Dal pomeriggio di domani, 4 luglio, e sopratutto in serata, è previsto un nuovo aumento della probabilità di temporali principalmente sulle zone di pianura e prealpine, in particolare su quelle centro-occidentali - hanno puntualizzato gli esperti -. Previsto vento debole o solo a tratti moderato a livello areale, con locali rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche".