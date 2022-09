Nasce la Meda Urban Race

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MEDA (MB) – Camminare, correre, fare festa insieme, creare un nuovo evento per la città, una mezza maratona ufficiale che ne porti il nome. E’ questo l’obiettivo di Auxologico IRCCS, che a dicembre aprirà la nuova sede a Meda in Corso della Resistenza dedicata alla riabilitazione e alla medicina dello sport e vuole sensibilizzare la comunità proprio su questo tema riunendo i partecipanti attorno a valori quali sport, divertimento e solidarietà. Nasce così Meda Urban Race, la mezza maratona ufficiale di Meda, organizzata per domenica 23 ottobre da A&C Consulting e Asd Urban Runners con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Meda e l’approvazione della Fidal Lombardia. LE GARE – Meda Urban Race è un vero e proprio evento dal carattere fortemente inclusivo grazie alle tre distanze, 21,097km competitiva inserita nel calendario Fidal, dedicata agli amanti della competizione e del cronometro, e 5 e 10 km non competitive, aperte a tutti, famiglie, principianti, appassionati e atleti professionisti. Appuntamento domenica 23 ottobre alle ore 9.00 al Villaggio di Via Pace 18 di Meda, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Gli atleti sfileranno su giro unico, andando a toccare i comuni limitrofi di Cabiate, Seregno e Seveso, su un percorso interamente costituito da strade asfaltate. AVIS MEDA - L’evento vuole consolidare la collaborazione e la vicinanza alle associazioni del territorio. L’intero ricavato sarà donato ad Avis Meda, associazione impegnata nella raccolta e donazione di sangue e che offre un servizio di soccorso per le emergenze sanitarie, un servizio di trasporto sanitario (verso strutture per effettuare esami, ricoveri, visite, e dimissioni), di trasporto sociale (per disabili all’abitazione al centro riabilitativo e viceversa) e di assistenza ad eventi sportivi a Meda e nei comuni limitrofi. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per l’acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto delle persone con disabilità. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle ore 24.00 di Giovedì 20 Ottobre oppure sino al raggiungimento di 1.000 iscritti. Le Società Sportive potranno iscriversi attraverso una convenzione sottoscritta con il Comitato i Meda Urban Race esclusivamente online secondo le modalità inserite nell’accordo. Sarà possibile iscriversi al Villaggio Gara c/o Parcheggio Nuovo Auxologico di Via Pace nelle giornate di sabato 22 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e domenica 23 Ottobre. Attenzione, nella giornata di domenica 23 ottobre non sarà possibile iscriversi alla gara competitiva 21km.