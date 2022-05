Movimento Moccia per Monza: ecco i candidati

Trentuno candidati al fianco dell'ex magistrato che vuole diventare sindaco di Monza. Ambrogio Moccia ha presentato la squadra della sua lista civica Movimento Moccia per Monza. Un volto molto noto quello del magistrato, ormai in pensione, che aveva già vissuto l'esperienza della politica attiva candidandosi nel 1997 e nel 2002. Adesso ci riprova.

"Voglio rendere Monza una città accogliente - aveva raccontato Ambrogio Moccia a MonzaToday -. Accogliente in tutte le molteplici accezioni del termine. Oltre a trasformarla in una città viva nella legalità". E proprio legalità, rispetto delle leggi e attenzione ai più deboli sono alcuni dei temi tanto cari al candidato monzese che ha deciso, adesso che è andato in pensione, di dedicare tempo ed energie al bene della città. "Ho ricevuto una sorta di 'chiamata civica' - prosegue -. Monza non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori. Ecco perchè ho deciso di scendere in campo. In primis maggiore attenzione alla salvaguardia dei più deboli e alla legalità. Un valore fondamentale per la libertà".

Ecco i suoi candidati alla poltrona di consiglieri comunali:

SUSANNA CARDIN

DAVIDE BOEM

FRANCO BOSCARINO

FRANCESCA CATERINA CARUSO

TONINO CASTARDO

FERNANDO D’ALFONSO

GENOVEFFA GIULIANA DI AGOSTINO

GRAZIA DE GENNARO

MARIO DE LEO

MICHELE DISIMINO

CHIARA DUSCI

GIULIO FALCO

CORNELIA FAVA

EZECHEL FLOREA

LUCIANO FOGLI

EMANUELA FUSAR POLI

PAOLO ENRICO (detto PAOLONE) GELOSA

EUGENIA GEROSA

SALVATORE GITTO

PASQUALE GUGLIANO

GEZIM LLESHI

OSVALDO MANGONE

LINO MARINO

CLAUDIO MENEGHINI

SEYYIDOU NOUROU NIANG

ROSA PULEO

MARIA CRISTINA ROMANO

ROCCO ROMELLANO

VITO SELLITRI (detto GUSTAVO)

ROSANNA TUFANO

TIZIANA VENTURA