Carlotta e Carolina, chi sono le "reginette" delle preferenze in Brianza

Donne da record. Sono iscritte entrambe a Forza Italia giovani, le due regine delle preferenze che domenica alle elezioni amministrative in Brianza hanno fatto registrare un successo inatteso. La più "piccola" è Carlotta Galimberti 18 anni, la più giovane candidata della provincia, eletta con 111 preferenze a Lentate sul Seveso. Risultato da incorniciare anche per Carolina Minotti, 26 anni, eletta con 188 preferenze a Lissone, la donna più votata in assoluto tra gli under 30.

La 18enne con la passione per la politica

Dopo aver ben figurato nella sfida al voto Carlotta Galimberti in questi giorni sta studiando per la maturità. Sarà infatti a breve impegnata nell'esame di stato al liceo mdese Marie Curie (indirizzo linguistico) la 18enne lentatese che ha fatto registrare 111 preferenze personali alla tornata amministrativa appena trascorsa. "Per prima cosa voglio fare pubblicamente i miei complimenti al Sindaco Laura Ferrari , come ho già avuto già modo di dirle, quando si lavora con passione e serietà, i risultati si ottengono - ha spiegato Carlotta su Facebook - E aggiungo anche il mio. Come prima cosa voglio ringraziare tutti gli amici che votandomi hanno riposto in me la loro fiducia. Ne sono orgogliosa. Grazie di cuore".

La futura first lady di Carate

Carolina Minotti, 26 anni lissonese, rampolla dalla Vefer, una delle più importanti realtà lombarde nel settore degli imbotti con la produzione di poliuterano espanso è la donna in Brianza con maggiori preferenze tra gli under 30. Numeri comunque da record per la fidanzata del sindaco caratese Luca Veggian alla sua prima esperienza amministrativa.

Candidata a sopresa in Forza Italia, Carolina Minotti ha fatto registrare un risultato importante. Un risultato che è arrivato anche per la scelta strategica di correre in tandem con i colleghi di partito, Andrea Carraretto e con Ignazio Lo Faro: dall'urna nessun preferenza singola ma tutte doppie. A livello generale a fare meglio di lei in Forza Italia, Martina Sassoli a Monza che ne ha collezionate 357 e a Lissone, l'ex sindaco uscente Concettina Monguzzi che ha superato le 600 preferenze.