Michele Anastasia candidato per i 3V: ecco la lista

Michele Anastasia, agente della polizia locale in servizio a Milano, si candida per diventare sindaco di Monza. Il muggiorese, 58 anni e papà di 2 ragazze presenterà ufficialmente la sua squadra sabato 21 maggio: dalle 10 alle 16 sarà presente a Monza in Spalto Maddalena.

Tra i punti al centro del programma di Anastasia la sicurezza. "Più pattuglie in borghese - aveva dichiarato in un'intervista a MonzaToday -. Squadre formate da 3 o 4 agenti che presidiano le zone più delicate. Serve una riorganizzazione dei turni, con maggiori presidi soprattutto la sera e la notte".

Anastasia è uno tra i 9 candidati alla poltrona di primo cittadino che i monzesi potranno scegliere in occasione delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

La sua squadra è formata da:

