Elezioni comunali a Macherio: chi sono i 2 candidati sindaco

A Macherio lo scranno di primo cittadino se lo contendono due candidati. Per il centrosinistra scende in campo Silvia Vitagliani con la lista Progetto Macherio Bareggia, mentre per il centrodestra scende in campo Franco Redaelli.

Silvia Vitagliani

Silvia Vitagliani, già vicesindaco della giunta uscente guidata da Mariarosa Redaelli, corre adesso per diventare sindaco. La candidata è sostenuta dalla lista di centrosinistra Progetto Macherio Bareggia.

Franco Redaelli

Franco Redaelli corre invece per una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.