Elezioni comunali a Nova Milanese: chi sono i 3 candidati sindaco

Tre candidati per una poltrona. A Nova Milanese sono tre i candidati sindaco per lo scranno di primo cittadino. Gli elettori il 14 e il 15 maggio dovranno scegliere tra il sindaco uscente Fabrizio Pagani, Elena Maggi e Andrea Romano.

Fabrizio Pagani

Fabrizio Pagani, sindaco uscente, corre per la riconferma per il secondo mandato. Il sindaco uscente corre con la lista civica Vivere Nova ed è appoggiato da Pd, Nova Oggi e Domani e Cuore a Sinistra per Nova. Una coalizione di centrosinistra che punta al rinnovo della carica.

Elena Maggi

Per il centrodestra corre Elena Maggi appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una coalizione compatta per provare a vincere in uno dei comuni considerati roccofarte brianzola del centrosinistra.

Andrea Romano

Andrea Romano consigliere comunale uscente corre con la sua lista civica Noi con Andrea Romano che bella passata tornata elettorale aveva raggiunto l’11%.