Elezioni comunali a Cogliate: liste e candidati

Sono Andrea Basilico e Paolo Bianchi i due candidati che il 14 e il 15 maggio si sfideranno per diventare sindaco di Cogliate. I cittadini del piccolo comune delle Groane che conta poco più di 8.400 abitanti dovranno scegliere tra i due giovani candidati.

Andrea Basilico

Andrea Basilico è sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Lista civica per Sanda. In lista per un posto in consiglio comunale:

Riccardo Basilico

Gloria Gaia Basilico

Oriano Campi

Roberto Davide Pagani

Andrea Castelnovo

Marco Fusaro

Sara Fumagalli

Alessandra Maggio

Andrea Bassani

Simone Pozzi

Cristina Troncale

Davide Fiormonte

Paolo Bianchi

Paolo Bianchi è sostenuto dalla lista civica Progetto in Comune. In lista per un posto in consiglio comunale:

Annamaria Uboldi

Vincenzo Alessandro Di Paolo

Ivan Basilico, Rosa Piscitelli

Matteo Angelo Fabris

Amalia Mulas

Eutimia Castelli

Giancarlo Damiano Basilico

Annalisa Busnelli

Anna Piera Borgo

Luisa Beretta

Luisa Paleardi