Elezioni comunali a Cogliate, riconfermato Basilico

Andrea Basilico è stato premiato dai cittadini. Anche a Cogliate alle 15 di lunedì 15 maggio hanno chiuso i seggi elettorali. Al termine delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Andrea Basilico, sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Lega e Forza Italia, è stato riconfermato. Sconfitto Paolo Bianchi, già consigliere comunale nei banchi dell’opposizione sostenuto dalla lista civica Progetto in Comune.

A Cogliate a votare si è presentato il 50,76% degli aventi diritto. Domenica, alle 23, aveva votato il 39,73% degli elettori, con una affluenza in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. La corsa per la poltrona di primo cittadino a Cogliate è stata una sfida a due. Nel comune di Cogliate, che conta poco più di 8.400 abitanti, erano 2 i candidati a correre per diventare primo cittadino e 23 per un posto in consiglio comunale.