Elezioni comunali a Nova, Elena Maggi corre per diventare sindaco: liste e candidati

Tre candidati per una poltrona. A Nova Milanese sono tre i candidati sindaco per lo scranno di primo cittadino. Gli elettori il 14 e il 15 maggio dovranno scegliere tra il sindaco uscente Fabrizio Pagani, Elena Maggi e Andrea Romano.

Elena Maggi corre per una coalizione di centrodestra sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ecco chi appoggia Elena Maggi e corre per un posto in consiglio comunale.

Fratelli d'Italia

Giuseppe Alampi

Katia De Luca

Andra Veronica Bica

Simonetta Erba

Paola Cavallero

Omar Fava

Francesca Chinnici

Ilario Franzé

Roberto Giammarino

Paolo Sala

Cristian Labriola

Amarilys Sousa

Emanuele Marabese

Pasquale Tanzarella

Nicholas Marelli

Massimiliano Zumbo

Lega

Francesca Maria Brambilla

Tommaso Di Miceli

Laura Benzi

Nazarena Analia Blancas

Matteo Consonni

Alessio Dal Soglio

Carlo Fabbri

Francesco Fabris

Simone Gasparello

Angelica Muollo

Marco Pironato

Roberto Pirovano

Cristina Rizzi

Alessandra Signorile

Enzo Tria

Maria Ester Varisco



Forza Italia

Luigi Maria Manzoni

Jenny Barbiero

Anna Maria Daluiso

Mauro lamera

Maria Limardo

Filippo Lo Monaco

Maria Naddeo

Daniele Portelli

Claudio Sala

Igor Scuratti

Felice Angelicchio

Franca Furci

Domenico Massimo Magro

Monica Boari

Claudio De Bellis