Elezioni comunali a Lazzate, è iniziato lo spoglio: i risultati

Elezioni comunali: anche a Lazzate alle 15 di lunedì 15 maggio hanno chiuso i seggi elettorali. Al termine delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

A Lazzate l'affluenza ale urne si è attestata al 54,07%, dato in crescita rispetto al 50,02% della precedente tornata elettorale. Domenica, alle 23, aveva votato il 43,10% degli aventi diritto. Nel comune di Lazzate, che conta poco più di 7.700 abitanti e che da decenni è feudo incontrastato della Lega, sono in 3 i candidati alla poltrona di primo cittadino e 34 per un posto in consiglio comunale. Ci sono Andrea Monti sostenuto dalla Lega, da Forza Italia e dalla lista civica Amo Lazzate; Lorella Babetto sostenuta da Fratelli d'Italia; e Andrea Fenocchio rappresentante del centrosinistra con la lista Lazzate in Movimento.

Qui, appena disponibili, verranno pubblicati i risultati con il nome del nuovo sindaco. Di seguito intanto i profili dei tre candidati in corsa.

Andrea Monti

Andrea Monti già assessore uscente, ex consigliere regionale e figlio dello storico sindaco e senatore Cesarino Monti scenderà in campo sostenuto dalla Lega, da Forza Italia e dalla lista civica Amo Lazzate.

Lorella Babetto

Lorella Babetto consigliera comunale d’opposizione scenderà in campo con Fratelli d’Italia. Babetto, inoltre, è anche presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia.

Andrea Fenocchio

Andrea Fenocchio, anche lui consigliere comunale uscente di opposizione, è il rappresentante del centrosinistra. Scenderà in campo alla guida della lista civica Lazzate in Movimento.