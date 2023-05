Elezioni comunali a Seregno, Luca Colombo corre per diventare sindaco: lista e candidati

A Seregno sono 5 i candidati che corrono per la poltrona di sindaco. Il sindaco uscente Alberto Rossi tenta il bis, ma ha 4 avversari che si contendono lo scranno. Nel comune brianzolo con quasi 45mila abitanti, gli elettori il 14 e il 15 maggio dovranno scegliere tra ben 5 candidati alla carica di primo cittadino: Alberto Rossi, Giacinto Mariani, Tiziano Mariani, Luca Colombo e Norbetto Riva.

A Seregno scende in campo anche il Movimento 5 Stelle. A rappresentare i grillini Luca Colombo un volto noto in città dove ha una parafarmacia. Ecco chi lo sostiene e si candida per un posto in consiglio comunale.

Elisabetta Bardone

Umberto Battista

Gennaro Carratu

Anna Maria Teresa Curradi

Vincenzo D’Ambrosi

Michele Stefano De Carlo

Biagio Di Maro

Francesca Giussani

Gabriella Granato

Gerardo Lofoco

Roberto Mariani

Vittorio Lucio Pelliciari

Stefano Antonio Presente

Marinella Quattrini

Sara Ricetti

Giancarlo Terraneo

Cristina Urso

Enrico Vezzu