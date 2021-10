Alla vigilia del ballottaggio terremoto nel centrodestra: l'Udc scarica Gargiulo e sostiene Moro

A pochi giorni dal ballottaggio a Desio è terremoto politico. Spaccatura nel centrodestra: l'Udc "scarica" Simone Gargiulo - il candidato del centro destra - e appoggia l'avversaria Jennifer Moro (candidata per il centrosinistra).

A creare il mal di pancia un post pubblicato da Forza Italia Desio che appoggia apertamente la candidatura di Gargiulo. Inserendo tra i partiti della coalizione anche l'Udc. Che, però, a quanto pare, non sarebbe stato informato della scelta del candidato da appoggiare e non avrebbe gradito l'iniziativa. Decidendo, perciò, di intraprendere una strada diversa.

Nel post incriminato Forza Italia Desio scriveva: "La coalizione civica che ha sostenuto la candidatura alla carica di sindaco di Stefano Motta, formata da Forza Italia/Udc, Sìamo Desio e Desio Popolare, al fine di favorire la più ampia partecipazione democratica, invita il proprio elettorato, che ringrazia per il prezioso consenso registrato al primo turno, a recarsi alle urne per esprimere una libera e consapevole scelta anche in occasione del ballottaggio. Ritenendo che il prioritario interesse della Città sia quello di favorire l’alternanza, dopo un decennio di amministrazione di sinistra, verso cui si erano già indirizzate le critiche e la contrapposizione, la coalizione per Stefano Motta, in tutte le sue componenti, dà indicazione di scegliere Simone Gargiulo come sindaco al ballottaggio. Siamo convinti che la vittoria di Gargiulo, dopo anni di malgoverno, possa far esprimere a Desio tutte le potenzialità necessarie per creare sviluppo e crescita, anche grazie alle risorse che saremo capaci di intercettare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; idee queste che hanno orientato la campagna elettorale della coalizione che ha sostenuto Motta".

Ma a quanto pare l'Udc non sarebbe stata avvisata della scelta del candidato. "L'Udc Italia Desio - come si legge nel comunicato stampa diffuso dal partito - che si definisce un centro liberale moderato, non sosterrà mai la candidatura alla carica di sindaco del dottor Gargiulo. Pertanto, in coerenza con i principi del partito, l'Udc Italia Desio invita il proprio elettorato a sostenere a sostenere la dottoressa Jennifer Moro a candidato sindaco".