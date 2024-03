Elezioni comunali: ad Agrate il centrodestra candida Massimo Bosisio

Il centrodestra ha scelto: ad Agrate Brianza il candidato sindaco è Massimo Bosisio. Il consigliere comunale - adesso tra i banchi della minoranza - guiderà la lista Agrate Ideale sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Bosisio, 61 anni, agratese sposato e con una figlia dopo 5 anni in consiglio comunale adesso tenta la scalata per diventare sindaco di Agrate. Un passato come manager, oggi fa parte del consiglio di amministrazione di una società finanziaria e si occupa di pianificazione strategica. “Da 30 anni sono impegnato nel mondo del volontariato e ho in mente una Agrate Brianza ideale con al centro la persone – ha spiegato nel video pubblicato sulla pagina Facebook AgrateIdeale -. Con una rete di persone abbiamo redatto il programma per un miglioramento e cambiamento della città”.

In occasione della presentazione della candidatura Bosisio ha spiegato che il progetto è quello di una città dove gli spazi siano progettati e realizzati in modo funzionale con uno sguardo al futuro; un’attenzione all’utilizzo delle risorse finanziarie per lo sviluppo della persona a sostegno delle famiglie, delle imprese e del territorio; lotta contro lo spreco del denaro pubblico e attenzione alle tradizioni, con il coinvolgimento anche dei più giovani.