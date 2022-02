Amministrative a Monza: il centro sinistra va alle primarie

Il centro sinistra monzese fa scegliere al suo popolo chi correrà alle prossime amministrative. Chi dovrà scontrarsi con il sindaco uscente Dario Allevi forte della coalizione di centro destra, e con il consigliere Paolo Piffer che corre con la lista civica Civicamente.

"Il centrosinistra ha scelto: elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco - si legge nel comunicato stampa -. Questa la decisione del Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Lab Monza, MonzAttiva, Possibile e Europa Verde, le forze politiche che questo dicembre hanno presentato il manifesto politico “Monza alla svolta del voto”, nel quale si delinea una città più solidale, sostenibile, attenta ai giovani, sensibile al tema dei diritti, del lavoro e dello sviluppo economico. Ma anche attenta alla partecipazione delle persone, che sono appunto le vere protagoniste delle primarie".

Dem e alleati hanno quindi deciso di affidarsi alle primarie. Ad oggi il nome dei candidati non è ancora stato ufficializzato anche se da mesi si vocifera che si contenderanno lo scranno il giovane Marco Lamperti e Paolo Pilotto, volto storico dei dem monzesi. Entrambi attulamente consiglieri comunali nei banchi dem. Ma l'ufficialità ad oggi non è ancora arrivata.

“Abbiamo scelto di allargare e di aprire il nostro dibattito politico a quanti non si rassegnano a una Monza in declino, ma vogliono impegnarsi per una città più vivibile, bella e accogliente - prosegue il comunicato -. Così a scegliere il candidato sindaco saranno proprio i monzesi, che possono essere pienamente parte del cambiamento e del progresso della propria città. Ci auguriamo infatti che le primarie possano essere l’occasione per allargare e includere quanti possono riconoscersi nel nostro manifesto dei valori, e valorizzare il contributo di tanti, dai candidati ai cittadini che sceglieranno di partecipare” dichiarano i rappresentanti delle forze politiche promotrici. Nei prossimi giorni verranno comunicate a tutti date e modalità di svolgimento delle primarie, nonché i candidati che avranno deciso di partecipare".