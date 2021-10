Francesco Cereda è il nuovo sindaco di Vimercate

E' il giovane Francesco Cereda il nuovo sindaco di Vimercate. Il 60% delle preferenze quelle ottenute dal giovane candidato sindaco, mentre l'avversario di centrodestra - Giovanni Sala - si è fermato al 40%.

Un divario troppo grande da colmare anche se sul sito del Comune di Vimetcate non è ancora stata data l'ufficialità.

Cereda, 34 anni, sposato con un figlio, si occupa di Pubbliche Relazioni a Milano ed ex consigliere comunale. "La mia vocazione per la “politica” emerge già alle scuole medie, quando mi candido e vengo eletto per le Saltini di Oreno nel nascente Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sono un sostenitore dello sviluppo economico verde, sono iscritto da anni a WWF e Greenpeace. Nel mio lavoro mi occupo di transizione ecologica delle aziende" racconta di sé. A sostegno della candidatura di Francesco Cereda ci sono lista civica Vimercate Futura, Partito Democratico, Articolo Uno Vimercatese e la lista civica Comunità Solidale.

L'avversario Giovanni Sala, 62 anni, ingegnere, sposato e padre di due figli, era stato scelto dal centrodestra. Già assessore all'Urbanistica e vicesindaco durante la giunta guidata da Enrico Brambilla, Giovanni Sala corre sostenuto da una coalizione che conta sulle liste di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Giovanni Sala Sindaco e Vimercate Cambia.

Già al primo turno Cereda aveva superato Sala di quasi 10 punti: A aveva ottenuto il 44,85 % dei voti (5.005 preferenze) e l'uomo del centrodestra, Giovanni Sala, 62 anni che si era fermato al 35,15% con 3.922 voti.

Calata l'affluenza al ballottaggio: hanno votato il 48,88% degli elettori, due settimane fa il 54,72%