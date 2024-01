4 Ristoranti, quando va in onda la puntata del programma tv di Alessandro Borghese su Monza

Il programma televisivo 4 Ristoranti con lo chef Alessandro Borghese ha fatto tappa a Monza. E ora la puntata è pronta ad andare in onda, con quattro locali che si sfideranno a colpi di menù e portate per vincere il titolo di miglior ristorante chic della città.

A fine novembre non era passato inosservato per le vie del centro del capoluogo brianzolo il Van nero del talent culinario condotto da Borghese che aveva condiviso con i suoi follower le tappe in città: dal Duomo all'autodromo, passando per la Villa Reale. Luoghi simbolo del capoluogo brianzolo che oltre che per i suoi gioielli verrà valorizzato anche per la sua tavola.

La puntata su Monza del programma in onda su Sky Uno 4 Ristoranti andrà in onda settimana prossima, domenica 4 febbraio. Alla città di Teodolinda è dedicato il penultimo episodio della stagione, la puntata 13 di 14 con una nuova sfida tra ristoratori. Ma quali sono i ristoranti in gara?

Ancora la produzione non ha reso noto i protagonisti della puntata dedicata a Monza ma la descrizione anticipa che sarà all'insegna dell'eleganza. "Da secoli luogo di villeggiatura dei reali, Monza ha un'anima eleganete che si ritrova nelle vie del centro storico e nella proposta culinaria. Quale sarà il migliore ristorante chic?". Non resta che aspettare domenica e scoprire i protagonisti della sfida e il risultato.

Come funzione il programma

Lo chef Alessandro Borghese, in compagnia degli altri concorrenti in gara, visita ciascun ristorante assaggiando i piatti, esplorando l'ambiente e incontrando il personale per ottenere un'immersione completa nell'esperienza gastronomica di ogni posto. Dopo la visita, Alessandro Borghese e i ristoratori assegnano un voto da 1 a 10 a ciascun ristorante in diverse categorie: menu, servizio, location, conto e special. I voti vengono sommati per ottenere un punteggio totale.

Dopo aver visitato tutti e quattro i ristoranti e assegnato i voti, Alessandro Borghese raccoglierà le valutazioni, senza svelare però le proprie impressioni, che potranno confermare o ribaltare il risultato (e la classifica!). Alla fine di ogni episodio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il ristorante che ha ottenuto il punteggio più alto vince l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.