La monzese Arianna Errigo è incinta di due gemelli

"Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora. La cicogna avrà un bel da fare….e anche noi!": così Arianna Errigo ha annunciato su Instagram la sua gravidanza.

La schermitrice monzese, campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014 e vincitrice di medaglie d'oro e d'argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012, diventerà mamma di due gemelli (un maschietto e una femminuccia). Ormai entrata nel settimo mese, Arianna Errigo è sposata dal 2019 con Luca Simoncelli (fiorettista e suo allenatore). Poco dopo le Olimpiadi di Tokyo, i due hanno dovuto affrontare un aborto spontaneo. "Quando ti succede resti spaesata, non hai strumenti per gestire tutto quel dolore, ti senti sbagliata, incapace” ha raccontato l'atleta a Diva e Donna. "Ero stata molto male in quella gravidanza: nausee, vomito, stanchezza oltre il dovuto, poi l’aborto e un principio di depressione. E nessuno ti spiega che anche quello può capitare per via degli ormoni. Cosa mi ha aiutato? Tornare in palestra”. Poi, la nuova gravidanza. E la sorpresa: i bimbi saranno due, e nasceranno il prossimo marzo.