La cascata nella natura selvaggia e la piccola trattoria: gita in giornata lontani dalla massa

Il caldo è tornato e la settimana prossima sarà anche peggio, del resto è estate. Per chi avesse voglia di fare una bella gita fuori porta in giornata da Monza oggi consigliamo un itinerario un po' diverso e meno conosciuto, dove sicuramente non c'è pericolo di trovare orde di turisti. Ci accompagna con i suoi scatti ( che oltre ad essere meravigliosi ci aiutano a non sbagliare sentieri) il fotografo e escursionista Maurizio Moro. Moro (qui il suo profilo Instagram con foto meravigliose) è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte. Qui sotto la gallery con tutte le foto (le didascalie potrebbero essere utili) e a seguire la descrizione dell'escursione. Nota bene: l'acqua della cascata in queste foto, scattate dopo u temporali, non è limpida come lo è normalmente.

"In giornate così calde cosa c'è di meglio che cercare una cascata con una bella pozza e magari tuffarcisi dentro per cercare un po di refrigerio? Oggi conosciamo la Cascata di Begna sopra Porlezza, sul lago di Lugano. Da Monza è circa un'ora e mezza di strada.

Si parcheggia nei pressi della chiesa del piccolo borgo.

Subito troviamo il cartello per il ponte di Poncì, poco prima della nostra meta.

Il percorso è ben segnalato, facile, corto e adatto anche ai bambini. Il ritorno avviene sullo stesso percorso.

Al termine ci siamo concessi un bel pranzetto alla Trattoria "La Vigna" adiacente al parcheggio.

Dati tecnici

Km 2.5

Dislivello: 150 metri

Difficoltà: facile, attenzione a non scivolare sulle roccette bagnate nei pressi della cascata.