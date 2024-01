I magnifici 5 ristoranti brianzoli ancora in gara per la miglior cassoeula del 2024

Torna il Festival De La Cazoeula, che entra nel vivo della gara. A contendersi il titolo, quest'anno, saranno oltre ristoranti 50 (qui tutti i partecipanti). Vediamo quali sono quelli brianzoli: Trattoria da Fabio, in via Garibaldi a Verano Brianza, La Piana, via Zappelli a Carate Brianza, L'Osteria Social Food in via Curiel a Mezzago, Il Dollaro in via Garibaldi a Capriano di Brianza e per finire Il Fienile in via Fornaciai a Briosco.

Il festival nasce nel canturino e come lo scorso anno anche in questa dodicesima edizione, fra i partecipanti non ci sono più solo ristoranti di Cantù (dove il festival nacque nel 2013) e della provincia di Como, ma anche ristoranti di Monza Brianza e Lecco e persino da Milano.

Chi sarà il vincitore nel 2024?

A deciderlo saranno, come sempre, i tanti appassionati, che potranno andare nei diversi ristoranti in gara per gustare il re dei piatti della cucina brianzola e poi votare con la scheda on line sul sito ufficiale del festival www.festivaldelacazoeula.it al quale rinviamo per qualsiasi chiarimento e dettaglio. Oltre alla giuria popolare ci sarà anche il voto di un gruppo di chef ed esperti della ristorazione. C'è tempo fino al 29 febbraio.

Lo scorso anno la Cazoeula d'Oro è stata vinta dalla Trattoria Maurizi di Nibionno (Lecco).