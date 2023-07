Le 5 migliori gelaterie di Monza secondo TripAdvisor: la classifica aggiornata a luglio 2023

Il caldo comincia davvero a farsi sentire, cosa c'è di meglio che un buon gelato? Facciamo un piccolo viaggio tra le gelaterie migliori del nostro capoluogo

Ecco le prime 5, secondo i vostri gusti, votate su TripAdvisor ( classifica aggiornata a luglio 2023). Ricordiamo che Tripadvisor calcola il gradimento permettendo agli utenti di votare da 1 a 5 pallini, e la classifica tiene conto della qualità, della quantità e dell'attualità delle recensioni dei commensali. Uno sta per pessimo e cinque per eccellente. La classifica quindi è in continua evoluzione e già il prossimo mese potrebbe essere differente.

Le 5 gelaterie migliori di Monza: la classifica

1- L'Albero dei Gelati, via Giuseppe Sirtori 1, Monza (4,5 su 5 con 409 recensioni)

"Se amate i gusti di gelato particolari, ma anche quelli classici di qualità, questo è il posto giusto.

Ho assaggiato preparazioni migliori, ma tutto sommato non è male. La cialda del cono è eccezionale e i gusti sono davvero invitanti. Per non parlare delle porzioni: un cono medio da €3,30 è davvero enorme.Tanti complimenti. Torneremo sicuramente!"

2 - Gran Gelato Monza, viale Vittorio Veneto 25, Monza (4,5 su 5 con 399 recensioni)

"Posto molto carino, personale preparato e un buon prodotto. Sicuramente ci ritorneremo, Grazie ragazzi"

3 - Elleboro Fior di gelato, via Alessandro Manzoni 42, Monza (4,5 su 5 su 115 recensioni)

"Ingredienti di prima qualità, un gelato davvero artigianale!!! I “colori” del gelato sono la dimostrazione dell assenza di coloranti".

4 - L'Albero dei Gelati, via Santa Valeria 93, Seregno (4,5 su 942 recensioni)

"Gelato ottimo, uno dei migliori mai assaggiati, personale cordiale, unica pecca il locale, molto piccolo anche se ben tenuto e su una strada abbastanza frequentata e con pochi parcheggi. Per concludere andate a provare questo gelato"

5 - Gelateria Il Ranocchio, via Bergamo 15, Monza (4,5 su 5 su 237 recensioni)

" Su indicazione di amici di Monza ho recuperato del GELATO da ASPORTO per pranzo casalingo con amici - davvero ottima la qualità ed i gusti proposti".