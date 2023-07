Cosa c'entra Diletta Leotta con la Brianza? L'azienda di cui sarà testimonial

Volto notissimo del piccolo schermo, Diletta Leotta è in attesa del suo primo figlio dal portiere Loris Karius.

Conduttrice di Dazn, ha deciso di pubblicare un podcast e vodcast dal titolo "Mamma Dilettante". Nei 10 episodi, messi online ogni lunedì e giovedì su YouTube e sulle principali piattaforme podcast, Diletta intervista diversi personaggi famosi. Il tema? La maternità, ovviamente, con tutte le piccole ansie e paure che porta con sé.

Ma cosa c'entra la Brianza con tutto questo? Semplice: partner di "Mamma Dilettante" è l'azienda brianzola Peg Perego, leader nel settore dell'infanzia con sede ad Arcore. L'azienda ha allestito il set in cui il podcast viene girato e, per l'occasione, ha ospitato la conduttrice nella sua sede brianzola. Diletta Leotta è arrivata ad Arcore con la mamma, per vedere da vicino i prodotti e per scegliere quelli che più le piacevano.

L'ufficio stampa ha confermato che, una volta terminato il podcast, la collaborazione proseguirà. La conduttrice sarà infatti la testimonial del brand di Arcore.