Eclissi solare parziale: come e dove vederla domani

Martedì 25 ottobre sarà possibile ammirare un'eclissi parziale di Sole. L'appuntamento, nello specifico, è per la tarda mattinata, con il picco previsto attorno alle 12.20, quando la Luna arriverà a coprire il disco solare per circa il 20%. Non ci sarà quindi un oscuramento totale, in quanto il centro della nostra stella non è perfettamente allineato con quello del nostro satellite, come accade nel caso di eclissi totale e anulare.

Eclissi solare, come osservarla

"La percentuale di copertura del disco solare non sarà tale da causare una diminuzione della luminosità apprezzabile dall'occhio umano ma sarà un bello spettacolo comunque" spiegano gli esperti di 3bmeteo.it. "Il massimo di copertura si vedrà dalla città di Belluno con un disco coperto per il 30%, il minimo invece a Palermo con un disco coperto per il 22%. Inutile ribadire che il Sole non va assolutamente osservato senza utilizzare filtri solari opportuni, onde evitare danni irreparabili alla retina. Detto questo vediamo come si potrà vedere da alcune località italiane di riferimento nel momento di culmine. L'orario visualizzato è utc quindi vanno aggiunte due ore per l'orario locale. il fenomeno inizierà tra le 11:15 e le 11:35 e terminerà intorno alle 13:20".

L'evento, per chi fosse impossibilitato a vederlo dal vivo, sarà trasmesso in diretta dai telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). L'obiettivo, visto l'orario, è anche quello di favorire le scuole, trasmettendo l'eclissi sui canali Youtube e Facebook di EduINAF. Tra gli esperti di fisica solare che interverranno ci sarà anche Silvano Fineschi dell'INAF di Torino a cui sarà possibile fare domande in diretta. Il collegamento dalle sedi INAF durerà fino alle 12.45 e ci saranno anche le immagini da numerosi luoghi del mondo.