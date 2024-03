Gita fuori porta alla fiera di Pasqua: lungo le mura antiche il mercatino con 150 bancarelle

Un'idea per una gita fuori porta a Pasqua, o comunque a partire dal 28 marzo e fino al giorno di Pasquetta. Lungo le mura storiche di Como ci sarà la nota fiera di Pasqua, tradizione che si rinnova ogni anno. Saranno ben 150 le bancarelle posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Un'ottima occasione per visitare la città, fare una passeggiata sul Lungolago e approfittare della fiera di Pasqua. Cinque giorni di festa, sino a Pasquetta, durante i quali sono stati messi a disposizione degli ambulanti 150 stalli per altrettante bancarelle di prodotti artigianali, casalinghi, gastronomici, abbigliamento e oggetti da collezione.