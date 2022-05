Gianluca Vacchi in Villa Reale a Monza per il suo docufilm: festa di vip e influencer

Si intitola Mucho Más il film autobiografico di Gialuca Vacchi che è stato presentato in prima visione ieri sera 20 maggio alla Villa Reale di Monza. Il film sarà poi disponibile su Prime Video a partire dal 25 maggio.

Vacchi si è presentato all'ingresso della villa Reale insieme alla sua compagna Sharon Fonseca, con cui ha percorso il tappeto blu (anche la Villa era stata illuminata dello stesso colore) ed erano già attesi da molti invitati noti e meno noti che li hanno applauditi al loro ingresso. I due, elegantissimi, sono scesi da una splendida rolls royce. Vacchi ha spiegato che il film sulla sua vita serve a rompere il muro dei pregiudizi, un muro che è stato effettivamente messo a disposizione degli invitati influencer affinchè vi scrivessero tutte le frasi (e i pregiudizi) che si sono sentiti rivolgere.

Lo stesso Vacchi, a fine proiezione, ha buttato giu' il muro dei pregiudizi. " Io sono un esperto in pregiudizi e gli hater non mi toccano" ha detto Vacchi prima di abbattere (simbolicamente) il muro e mettersi in consolle per l'after party dove per tutto il tempo, sono state proiettate le immagini dell'imprenditore. A Radio Deejay ha dichiarato di aver fatto il film per sua figlia, perchè potesse avere "un documento di veridicità del mio percorso”.