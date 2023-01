L'incantevole "gemma di smeraldo" in Brianza: una gita in giornata adatta a tutti

Il lago del Segrino è un po' magico, un luogo denso di leggende e molto amato da tanti scrittori e poeti nel corso della storia. Non a caso fu esaltato da Stendhal nel suo Giornale di Viaggio in Brianza, dove lo paragonò a una gemma di smeraldo, proprio per il colore delle sue acque. Qualche studioso ha pensato che il nome del lago derivasse dal francese lac du chagrin ossia "lago della malinconia", ipotesi difficilmente sostenibile, considerando che l'area non fu mai soggetta, nella sua storia, a una presenza francofona. Ma l'atmosfera che si ricava passeggiando sulle sue rive è quella che rievoca malinconicamente i tempi passati, quelli di calma e quiete che sussurrano le storie di dame e cavalieri. Questo luogo si trova a solo 37 km da Monza, una gita che si può fare tranquillamente in giornata. Il tempo di percorrenza previsto per il viaggio è 40 minuti circa (traffico permettendo) e la strada principale su questa rotta è la Provinciale Sp41.

Il lago del Segrino ha un'atmosfera tutta sua, un'energia rigenerante data dalla quiete delle sue acque che assorbono i colori delle stagioni e li riflettono con tonalità di una bellezza rara e pura. Si può percorrere interamente il suo perimetro in circa un'ora di cammino, qualcosa di più se ci si vuole fermare ad ammirare il paesaggio o a fare qualche foto. La strada è adatta a tutti ed è una passeggiata che può essere percorsa senza particolari difficoltà. Anche le mamme con i bambini o le persone anziane possono tranquillamente godere di questa passeggiata.

Lago del Segrino 4

Il lago de Segrino si trova nella Brianza comasca ed è una vera visione. Specialmente per chi vive nell' Erbese può essere una valida alternativa alle gite sul lago di Como. Il lago del Segrino è un piccolo lago lombardo prealpino che si trova tra i comuni di Canzo, Longone al Segrino e Eupilio. la sua forma è stretta e allungata e la valle in cui si trova è circondata dal Monte Cornizzolo e dal Monte Scioscia nel triangolo lariano. Nella gallery le foto dal drone di Stefano Luciano, per avere una visione a 360° di questo splendore.

Il lago del Segrino è considerato, come riportato sul sito di Marco e Beatrice Villa, Gite in Lombardia, il lago più pulito d’Europa grazie alle sue fonti sotterranee e all’assenza di inquinamento da industria o da eccessivo sfruttamento turistico. Per quanto riguarda la vegetazione è quella tipica formata da canneti e ninfee ed è noto anche per le oltre 100 specie di uccelli tra cui il germano reale, l’airone cinerino, il martin pescatore, il picchio verde.