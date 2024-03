In Brianza la cena degli sconosciuti per incontrare l'anima gemella (mangiando e giocando)

Una cena per scappare dalla solitudine, conoscere nuovi amici e – perché no – magari incontrare anche l’anima gemella. Arriva in Brianza il format della cena degli sconosciuti. Appuntamento a Lissone, sabato 9 marzo, dalle 21 al Noir (via Guarenti 17). “Come si fa ad avere la certezza matematica del 100% di partecipare ad una serata per single e di conoscere tutti i partecipanti, evitando di rimanere esclusi o in disparte, anche se si è timidissimi? – spiegano gli organizzatori -. La risposta è data dalla cena degli sconosciuti grazie al suo format: l'aperitivo con social game, un vero e proprio team building che consente a tutti i partecipanti di interagire tra di loro, formando le squadre per raggiungere l'obiettivo del game per poi brindare tutti assieme”.



I partecipanti riceveranno all’ingresso la tessera di un puzzle (di tanti puzzle differenti). L’obiettivo sarà sempre quello di socializzare con tutti e di trovare i componenti della propria squadra, al fine di formare il puzzle completo. La prima squadra che raggiungerà l'obiettivo vincerà una bottiglia di spumante per brindare alla vittoria. Inoltre alle 23 ci sarà un brindisi di gruppo con tutti i partecipanti per continuare a stare insieme e conoscersi meglio per poi lanciarsi in pista e ballare fino a tardi. Il Social Game della Cena degli Sconosciuti è un evento che raduna ad ogni data oltre 100 partecipanti.



La Cena degli Sconosciuti nasce nel 2002 da un'idea di Roberto Dellanotte ed è la prima e più longeva "social dinner" d'Italia, dalla quale poi si sono sviluppate altre iniziative come La Spesa dei Single ed il Team Building dei single. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio Whatsapp al numero 347/5686000 (indicando: 9noir, nome ed età).