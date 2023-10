I Me contro Te arrivano ad Arcore

La puntata di Bake Off Italia che andrà in onda venerdì 27 ottobre avrà un ospite speciale: i Me contro Te.

Ad annunciarlo è stato Damiano Carrara, giudice del talent show a tema pasticceria. "Chissà se ci hanno portato qualcosina di buono da mangiare dal loro ultimo viaggio in Transilvania" ha scherzato Carrara, facendo riferimento all'ultimo film dei Me contro Te. "Sarà una puntata da urlo", ha promesso. Con ogni probabilità, i due youtuber e attori saranno protagonisti di una sfida a tema Halloween.

Le puntate di Bake Off Italia vengono girate presso Villa Borromeo D'Adda ad Arcore, voluta dall'abate Ferdinando d'Adda, oggi dimora in stile neo-barocco con 113 stanze.