Pizzerie migliori del mondo: una è in Brianza

La miglior pizzeria al mondo, 10 Diego Vitagliano Pizzeria, si trova a Napoli.

Tuttavia, nella Top 50 c'è anche una realtà brianzola.

Si tratta dell'Enosteria Lipen di Triuggio, già insignita negli anni di numerosi riconoscimenti.

Il suo merito? Nella 50 Top Pizza, Guide to the Best Pizzerias in the world, si legge: "Un bel locale che vale la pena raggiungere per le napoletane veraci, ben rappresentate dalla Carta della Regina". Sono infatti sei le interpretazioni di margherita disponibili nel locale, preparate con una rapidissima cottura a legna per esaltare l'impasto diretto. La guida sottolinea il pomodoro eccellente, sia in versione passata che nella versione "pacchetelle "(piennoli in conserva tagliati a metà). Non solo: una nota di merito va anche alla collaborazione con un salumificio della zona, di rilevanza nazionale.