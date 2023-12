La passeggiata più romantica da fare a Natale tra lucine e atmosfera incantata

E' considerata la passeggiata più romantica da fare lungo le rive lacustri non lontano dalla Brianza e, in occasione del Natale, si veste di luci e magia. Come ci spiega QuiComo.it, parliamo di Varenna, la perla lecchese del Lario che regala illuminazioni, addobbi e eventi per queste feste. Le luci per il borgo sono state accese, così come la possibilità di vedere e "sentire" il Presepe nella chiesa romanica di San Giovanni Battista, visitabile nei giorni prefestivi alle ore 17.30 e festivi alle 10.30 e alle 17.30.

Immancabile anche la tradizionale "buseccata in compagnia" con scambio di auguri, che si svolgerà nella sala polifunzionale di via Roma (con prenotazione obbligatoria) giovedì 21 dicembre a cura della Pro Varenna e del Gruppo Alpini sezione di Varenna.

Il grande Concerto di Natale

Domenica 24 dicembre appuntamento invece per i più piccoli alla Riva Grande per l’arrivo di Babbo Natale in vaporetto dalle ore 15.30, mentre il 29 dicembre, con inizio alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, l'Amministrazione varennese proporrà il grande Concerto di Natale a cura dell'Orchestra Filarmonica dei Navigli di Milano diretta dal maestro Maurizio Tambara, che presenterà un programma interamente dedicato alla tradizione natalizia.

Il 31 dicembre si saluterà l’anno che termina e si festeggerà l’anno che arriva in piazza San Giorgio, a partire dalle ore 23, in compagnia dei travolgenti Jam Shock Band Live, mentre il 2 gennaio alle ore 21 nella chiesa di San Giorgio si esibirà il coro Gospel italiano diretto da Fausto Caravati.

Calerà poi il sipario sugli eventi natalizi il pomeriggio del 6 gennaio quando verrà festeggiata la Befana. Intanto dai giorni scorsi e fino a quella data sarà possibile apprezzare il centro paese e la passeggiata degli innamorati e il lago illuminati a festa.