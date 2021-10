La Pasticceria Radaelli di Mezzago sfiora il podio per il "Miglior Panettone del Mondo"

C'è anche un panettone monzese tra i migliori del mondo e, a firmarlo, è la Panetteria Pasticceria Radaelli.

"Nel partecipare al concorso miglior panettone del mondo, la Panetteria Radaelli, dopo un'attenta selezione da parte di giudici maestri pasticceri, è stata convocata insieme ad altri pochi partecipanti, nella categoria Panettone Tradizionale, per andare a Roma a ricevere la medaglia. Il nostro panettone è stato premiato nel gruppo dei quarti classificati. Una grandissima soddisfazione, ma anche un modo per mettersi in gioco e migliorarsi!" hanno scritto su Facebook i suoi titolari, con orgoglio e felicità.

Il Campionato del Mondo del Panettone FIPGC 2021 è un concorso dedicato al dolce tipico di Natale (ma buonissimo tutto l'anno!). Quattro le categorie in gara: Miglior Panettone Classico del Mondo 2021, Miglior Panettone Innovativo del Mondo 2021, Miglior Panettone Decorato del Mondo 2021, Miglior Panettone Gluten Free del Mondo 2021. La finale si è tenuta a Roma, nel Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sul colle del Quirinale: qui, davanti all'attenta giuria, si è svolto il campionato più goloso dell'anno. I giudici - Roberto Lestani, Matteo Cutulo, Paola Molinari, Entico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli - hanno a assaggiato l’alta pasticceria proveniente da tutto il mondo, per scovare i panettoni più straordinari del mondo.

Tra i partecipanti, menzione d’onore alla Panetteria Pasticceria Radaelli di Mezzago, in gara per la categoria Miglior Panettone Classico. Aperta negli anni ’50, ha conquistato i giudici con la sua tradizione di farina, uvetta e canditi, arrivando in finale. Purtroppo ha sfiorato il podio arrivando quarta, ma ottenendo un’enorme soddisfazione a livello.

I vincitori degli ori assoluti, su 300 passeggeri, sono tutti italiani:

Classico: Fabio Albanesi (Fiano Romano, Roma)

Decorato: Flavia Garreffa (Perugia)

Innovativo: Luca Porretto (Bologna)

Gluten Free: Sacromonte Srl (Varese)